Как в кинопарке "Москино" проходили съемки сериала "Майор Гром"

Фото: кадр из сериала "Майор Гром: Игра против правил"; режиссеры – Соберсаша, Олег Трофим; производство – Bubble Studios, "Плюс Студия"

Съемочной команде сериала "Майор Гром: Игра против правил" во время производства киноленты приходилось отступать от хронологии и снимать эпизоды не по порядку, подготавливать сложные декорации, а также мириться с переменчивой погодой. О том, как снимался первый эпизод, подробно рассказали на "Кинопоиске".

По сюжету герой сериала майор Гром в начале оказывается сбит на машине грабителями, замаскированными под него самого. Подготовка к этому эпизоду началась с утра. Каскадеры репетировали падения на асфальт и движение машин, чтобы обеспечить безопасность на площадке.

"Это очень страшно, потому что каждый раз кажется, что ты убил человека – настолько сильный удар. Я 27 лет в кино работаю, разные истории бывали. Здесь самое главное – доверие", – поделился сотрудник съемочной команды Сергей Соколов.

Также для сцены были задействованы несколько исполнителей в костюмах главного героя, а сама локация, декорированная под улицы Санкт-Петербурга, была воссоздана на территории "Москино".

Сотрудники на площадке детально оформили узнаваемые элементы, например шавермочную с фирменным антуражем, добавив отсылок для самых внимательных зрителей. Действие в том числе происходит в переулке Сапунов-Коряпин, названном в честь художника-постановщика Олега Сапунова и его ассистентки Ксении Коряпиной.

При этом съемочный процесс проходил при прохладной и переменчивой погоде, однако работа продолжалась по плану. Крупные трюки с автомобилями сочетались с более бытовыми сценами, в том числе с участием комедийных эпизодов и взаимодействием актеров с элементами городской среды.

Съемки сериала о майоре Громе в московском кинокластере завершились в мае 2025 года. Проект позволит расширить истории ключевых персонажей и расскажет о противостоянии героя с преступным миром и его врагами.

Кроме того, в сюжете появятся новые герои, которые помогут развитию киновселенных Bubble Studios и "Плюс Студии". К главным ролям в сериале вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко и другие. Релиз первой серии состоялся 19 января 2026 года.