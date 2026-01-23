Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 18:00

Культура

Как в кинопарке "Москино" проходили съемки сериала "Майор Гром"

Фото: кадр из сериала "Майор Гром: Игра против правил"; режиссеры – Соберсаша, Олег Трофим; производство – Bubble Studios, "Плюс Студия"

Съемочной команде сериала "Майор Гром: Игра против правил" во время производства киноленты приходилось отступать от хронологии и снимать эпизоды не по порядку, подготавливать сложные декорации, а также мириться с переменчивой погодой. О том, как снимался первый эпизод, подробно рассказали на "Кинопоиске".

По сюжету герой сериала майор Гром в начале оказывается сбит на машине грабителями, замаскированными под него самого. Подготовка к этому эпизоду началась с утра. Каскадеры репетировали падения на асфальт и движение машин, чтобы обеспечить безопасность на площадке.

"Это очень страшно, потому что каждый раз кажется, что ты убил человека – настолько сильный удар. Я 27 лет в кино работаю, разные истории бывали. Здесь самое главное – доверие", – поделился сотрудник съемочной команды Сергей Соколов.

Также для сцены были задействованы несколько исполнителей в костюмах главного героя, а сама локация, декорированная под улицы Санкт-Петербурга, была воссоздана на территории "Москино".

Сотрудники на площадке детально оформили узнаваемые элементы, например шавермочную с фирменным антуражем, добавив отсылок для самых внимательных зрителей. Действие в том числе происходит в переулке Сапунов-Коряпин, названном в честь художника-постановщика Олега Сапунова и его ассистентки Ксении Коряпиной.

При этом съемочный процесс проходил при прохладной и переменчивой погоде, однако работа продолжалась по плану. Крупные трюки с автомобилями сочетались с более бытовыми сценами, в том числе с участием комедийных эпизодов и взаимодействием актеров с элементами городской среды.

Съемки сериала о майоре Громе в московском кинокластере завершились в мае 2025 года. Проект позволит расширить истории ключевых персонажей и расскажет о противостоянии героя с преступным миром и его врагами.

Кроме того, в сюжете появятся новые герои, которые помогут развитию киновселенных Bubble Studios и "Плюс Студии". К главным ролям в сериале вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко и другие. Релиз первой серии состоялся 19 января 2026 года.

Читайте также


культурасериалыгород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика