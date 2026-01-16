Форма поиска по сайту

16 января, 19:43

Шоу-бизнес
Фильм "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе в главной роли вышел в российский прокат

Воссоздан дух старого Нью‑Йорка: как снимали фильм "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе

Фильм "Марти Великолепный" вышел в российский прокат 15 января. Главную роль в картине сыграл Тимоти Шаламе, который успел получить за нее "Золотой глобус". Что известно о фильме, основанном на биографии легенды настольного тенниса Марти Райзмана, читайте в материале Москвы 24.

Шанс на "Оскар"

Фото: legion-media.com/Landmark Media

В российский прокат вышел фильм "Марти Великолепный" режиссера Джоша Сэфди. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе: он перевоплотился в чемпиона по настольному теннису Марти Маузера, образ которого основан на биографии реального игрока Марти Райзмана.

Его считали настоящей легендой. Пинг-понгом Райзман занимался с девяти лет по желанию родителей, которые отдали его в спорт в качестве терапии после нервного срыва. В 1958-м и 1960-м он становился чемпионом США, на мировых соревнованиях заработал пять бронзовых медалей. Марти называл себя "величайшим чемпионом и шулером". Большой спорт он покинул после внедрения ракеток с губчатым покрытием, которые изменили качество игры, писали СМИ. Спортсмен умер в конце 2012-го в возрасте 82 лет.

Действие картины "Марти Великолепный" развернулось в 1950-х годах в Нью-Йорке. По сюжету, 23-летний Марти Маузер работает продавцом обуви в магазине дяди и мечтает отправиться на крупные соревнования по настольному теннису в Европу, так как на родине этот вид спорта не воспринимают всерьез. Марти помешан на идее выиграть Открытый чемпионат Великобритании, у него в планах обыграть действующего чемпиона Белу Клецки, чтобы привлечь внимание американцев к пинг‑понгу.

Фильм сняла независимая студия А24. Журналисты отмечали, что "Марти Великолепный" стал самым дорогим ее проектом с бюджетом в районе 70–90 миллионов долларов.

По данным СМИ, западные кинокритики положительно отозвались о спортивной драме после ее премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале в начале октября 2025-го. Они также высоко оценили шансы Шаламе на "Оскар" за работу в этом проекте, отметив, что роль стала прорывной в его карьере.

При этом картина уже получила сразу три номинации на прошедшей в ночь на 12 января кинопремии "Золотой глобус": "Лучший фильм – мюзикл или комедия", "Лучший сценарий" и "Лучшая мужская роль", став победителем в последней благодаря Шаламе.

Фильм также отметился тем, что стал сольным дебютом режиссера Джоша Сэфди. Ранее он работал вместе с младшим братом Беном. Постановщики выпустили такие ленты, как "Хорошее время" и "Неограненные драгоценности". После этого их карьерные пути разошлись.

Съемки и актерский состав

Фото: legion-media.com/Landmark Media

По данным СМИ, Тимоти Шаламе готовился к роли больше шести лет. Актер с 2018 года активно занимался настольным теннисом, тренируясь под руководством бывшего профессионала Диего Шаафа и участницы Олимпиады‑1996 Вей Ванг. Столы для пинг-понга по требованию Шаламе устанавливали в квартирах и гостиничных номерах, в которых он останавливался во время съемок в других фильмах.

"Если кто‑то думает, что это бред, – все задокументировано и будет опубликовано. Я годами работал над этим проектом", – сказал исполнитель главной роли в одном из интервью.

Еще одной звездой фильма стала обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу: она сыграла роль любовницы главного героя, связанной с подпольной "пинг-понг-мафией". По словам посмотревших картину, в фильме содержатся несколько интимных сцен с участием Гвинет и Тимоти.

Возлюбленную Марти сыграла актриса Одесса Эзайон ("Дожить до рассвета"). Также в картине отметилась Фрэн Дрешер ( "Это – Spinal Tap") в роли матери Марти, артхаус-режиссер Абель Феррара ("Плохой лейтенант"), иллюзионист Пенн Джиллетт и канатоходец Филипп Пети. В фильме заявлен и хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator.

Кинокритики отмечали не только игру актеров, но и декорации фильма, грим и сценические костюмы. Вместо павильонов команда под руководством художника-постановщика Джека Фиска ("Выживший", "Нефть") воссоздала дух старого Нью‑Йорка прямо на локациях. Для этого искали заброшенные места, где остался характер эпохи, и аккуратно "дописывали" их историю, чтобы каждая деталь казалась правдоподобной.

Фиск отказался от классических "съемочных коробок" и делал декорации полностью функциональными со всех сторон. Актеры получали полную свободу передвижения. Они могли зайти в любой угол, открыть любой ящик – и везде была аутентичная обстановка 1950‑х, без фальшивых стен.

По данным СМИ, ради съемок даже создали модульную систему многоквартирных фасадов, которыми покрывали первые этажи зданий. Таким образом, город мгновенно преображался в нужную эпоху в зависимости от сцен.

