04 декабря, 14:43

Арми Хаммер может сняться в русском боевике после отмены в Голливуде

Отмена отмены? Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер может сняться в российском фильме

Голливудский актер Арми Хаммер может сняться в российском боевике после отмены в Голливуде из-за обвинений в насилии и каннибализме, сообщили СМИ. Что происходит с карьерой знаменитости, расскажет Москва 24.

Шпионский боевик

Фото: fond-kino.ru

Американский актер Арми Хаммер, который столкнулся с "отменой" в Голливуде из-за обвинений в насилии и каннибализме, может сняться в российской картине. Как уточнил телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика", шпионский боевик под названием "Альтернатива" основан на книге Александра Журавского. Действие ленты будет происходить в недалеком будущем, в котором глобальные нейросети контролируют безопасность государств. В свою очередь, бывший офицер спецназа попытается предотвратить мировой конфликт.

Планируется, что режиссером проекта станет Евгений Сангаджиев, на счету которого сериалы "Балет" и Happy End.

По словам соавтора сценария и продюсера Андрея Золотарева, боевик будет снят в стиле франшизы о Джейсоне Борне. Создатели ленты заявили, что, помимо Арми Хаммера, на главные роли планируется рассмотреть российского актера Петра Федорова.

Помимо этого, в конце октября появился трейлер вестерна Frontier Crucible режиссера Трэвиса Миллса, одну из ролей в котором исполнил Хаммер. Фильм станет его первым появлением на экране после "отмены". Мировая премьера в кинотеатрах и на цифровых платформах запланирована на 5 декабря.

Помимо этого, в начале февраля в Сети была опубликована фотографии со съемочной площадки картины немецкого режиссера Уве Болла "Темный рыцарь". В главной роли также заявлен Хаммер.

"Я бы съел твое сердце"

Фото: legion-media.com/SMG via ZUMA Wire

В марте 2021 года успешного голливудского актера обвинили в жестоком насилии. Женщина утверждала, что в 2017-м Хаммер издевался над ней в течение четырех часов и бил головой об стену. Впоследствии актер заявлял в интервью, что женщина сама была инициатором происходящего и даже преследовала его.

Однако ее признание послужило причиной судебного разбирательства. Помимо этого, другие женщины тоже выступили с публичными откровениями, заявляя о психологическом и физическом насилии со стороны актера и его пристрастии к БДСМ-практикам. К тому же в Сети оказались якобы переписки Арми с партнершами, где он признавался в нестандартных сексуальных желаниях.

"Я бы съел твое сердце, если бы после этого не остался без тебя", – заявлял Хаммер.

При этом многие фанаты выражали сомнения в подлинности слитых переписок. Впоследствии актер признавал в интервью, что занимался агрессивным сексом, но исключительно по обоюдному согласию.

Карьера актера быстро пошла под откос: в течение нескольких недель с ним были разорваны контракты во всех проектах, в которых он был заявлен. Затем и крупное голливудское агентство талантов WME отказалось от сотрудничества с Хаммером.

После проведенного расследования актеру не были предъявлены обвинения, потому что не был установлен факт преступления. Арми поделился новостью в июне 2023 года в соцсетях, заявив, что готов к восстановлению репутации. Однако его карьера уже была разрушена. В июле 2024-го актер признался в интервью, что разорился после скандальных обвинений. Тем не менее Арми заявил, что тяжелое время повлияло на него положительно.

"Хорошее происходит только после того, как проходишь через ад", – отметил Арми.

Кроме того, Хаммер заявил, что прошел лечение от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостей, после чего почувствовал себя лучше и даже сменил приоритеты. К примеру, актер решил, что не нуждается в богатстве, ведь все равно чувствует себя счастливым, несмотря на финансовые трудности.

В феврале этого года в одном из подкастов Арми объяснил обвинения в каннибализме. Актер отметил, что его слова были вырваны из контекста, на самом деле это была переписка с девушкой, с которой они шутили и провоцировали друг друга. При этом у него никогда не было желания в действительности съесть кусок человеческой плоти.

В июле Хаммер дал интервью изданию AirMail, в котором признался, что смирился крахом актерской карьеры.

Арми был женат на Элизабет Чэмберс, которая родила ему двоих детей. Однако женщина подала на развод еще до публичного скандала вокруг Арми.

