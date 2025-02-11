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Голливудский актер Арми Хаммер отверг обвинения в каннибализме и сексуальном насилии в отношении нескольких женщин. Во время подкаста Луиса Теру на Spotify артист заявил, что слова из его сообщения одной из избранниц, где он якобы признавался в каннибализме, были вырваны из контекста.

"Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть человеческую плоть. Так что нет", – заявил Хаммер, отвечая на вопрос ведущего, является актер каннибалом.

Говоря о переписке с девушкой, в которой артист заявлял о своем каннибализме, Хаммер объяснил, что это "был забавный разговор между двумя людьми, которые шутили и подталкивали друг друга". Как отметил артист, во время сексуальных отношений иногда "становишься провокатором", однако у него не было намерения "отрезать или съесть что-то у кого-нибудь".

Ранее Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Речь идет о преступлении, которое якобы было совершено в 2017 году. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, артист насиловал ее больше четырех часов.

Позже артист нашел новую избранницу. Друг Хаммера утверждал, что актер больше не употребляет наркотики и алкоголь и работает над собой.