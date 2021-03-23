Обвиненный в насилии Арми Хаммер завел новую девушку

Фото: AP Photo/Matt Sayles

Актер Арми Хаммер, которого ранее обвинили в каннибализме и изнасиловании, завел новую девушку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отметил приятель знаменитости, новая избранница актера – "хорошая девушка".

"Не думаю, что она верит тому, что говорят о нем в СМИ", – уточнил он.

Другой друг Хаммера поделился, что тот больше не употребляет наркотики и алкоголь. Он, по словам приятеля, работает над собой. На данный момент артист не может проводить время с детьми, отметили его знакомые.

Ранее сообщалось, что голливудского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Речь идет о преступлении, которое якобы было совершено четыре года назад. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление произошло в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов. В это время, как уточнила потерпевшая, Хаммер ударял ее головой о стену.

