Более 8 тысяч автобусов и электробусов в Москве подготовили к летнему сезону

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты подготовили к летнему сезону свыше 8 тысяч автобусов и электробусов, которые обслуживают около 850 маршрутов по всей Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Обеспечивать комфорт пассажиров в любых погодных условиях – такую задачу поставил Сергей Собянин", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, специалисты провели очистку и, при необходимости, замену фильтрующих компонентов. Также они проверили герметичность систем кондиционирования и пополнили их запас хладагента. После этого была настроена комфортная температура в салонах автобусов и электробусов.

Уточняется, что Москва активно развивает наземный транспорт, делая поездки пассажиров комфортнее и безопаснее. Например, за зимний период улучшили более 50 маршрутов автобусов и электробусов, приблизив их к важным объектам, включая социальные учреждения. Также добавили новые остановки.

Более того, за прошедший год были внесены изменения в работу 140 автобусных и электробусных маршрутов. Теперь они чаще ходят по самым востребованным направлениям.

Также было создано 15 новых маршрутов, которые соединяют жилые районы с железнодорожными станциями. Кроме того, улучшилась транспортная доступность более чем 30 ЖК.

Вместе с тем для удобства пассажиров было оборудовано 110 новых остановок рядом с важными объектами, такими как поликлиники, школы, вокзалы и станции метро.

Еще было организовано 33 выделенных полосы общей протяженностью более 30 километров. Это позволило автобусам и электробусам на более чем 200 маршрутах быстрее проезжать загруженные участки дорог.

В настоящее время к летнему сезону также продолжается подготовка вагонов московского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК). Ожидается, что сотрудники подготовят к лету свыше 1,2 тысячи вагонов электропоездов. К началу августа в порядок приведут уже более 1,5 тысячи электричек.