Вторые двери сняты в вестибюлях столичного метро и МЦК к лету

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В рамках подготовки к летнему сезону в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК сняты вторые двери. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Сняли более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают генеральную уборку на всех станциях метро и МЦК. Каждую ночь рабочие моют облицовку и остекление вестибюлей, входные группы, фасады и другие элементы инфраструктуры. Продолжается и уборка прилегающей к метро территории. Кроме того, кондиционеры в вагонах и тоннельная вентиляция переводятся на летний режим работы.

"Мы следим за комфортом поездок пассажиров в любое время года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Готовим к летнему сезону все станции метро и МЦК: проводим генеральную уборку ночью, чтобы не мешать пассажирам", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что столичное метро сохраняет статус самого чистого не только в России, но и во всем мире.

Вторые вестибюльные двери начали снимать в метро Москвы с наступлением тепла, в конце марта. Работы всегда начинаются заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной для пассажиров.

Кроме того, к летнему сезону готовят и вагоны московского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК). Ожидается, что сотрудники подготовят к лету свыше 1,2 тысячи вагонов электропоездов. К началу августа в порядок приведут уже более 1,5 тысячи электричек.