Минтранс РФ: московские аэропорты вернутся к штатному расписанию к вечеру 8 мая

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Авиакомпании России должны вернуться к штатному расписанию к 18:00 четверга, 8 мая. Об этом сообщает телеграм-канал российского Минтранса.

Как отметили в министерстве, сейчас московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в авиагаванях было задержано на вылет 51 рейс, на прилет – 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тысяч человек.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией вокруг задержек авиарейсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в случае нарушения ваших прав вы вправе обратиться к дежурному прокурору", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В ведомстве отметили, что о задержке рейсов регулярно сообщается по громкой связи службой организации пассажирских перевозок аэропортов.

Также уточнялось, что пассажиры отмененных 6 и 7 мая рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" могут оформить возврат денег за билеты.