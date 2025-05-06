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Новости

06 мая, 08:00

Город

Пассажиры оценили удобство крытого перехода между станциями метро "Текстильщики"

Пассажиры оценили удобство крытого перехода между станциями метро "Текстильщики"

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На станциях "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро открылся новый крытый переход. Люди отмечают его удобство, комфорт и красоту, особенно они оценили защиту от непогоды и доступность для граждан с ограниченными возможностями.

Современный пешеходный мост, проложенный над Люблинской улицей и путями МЦД-2, оснащен 8 эскалаторами, лифтами для маломобильных пассажиров и более чем 50 инфракрасными обогревателями. Ширина новой пересадки составляет почти 8 метров, что позволяет обслуживать до 16 тысяч пассажиров в час пик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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