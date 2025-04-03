Российские астрономы впервые сфотографировали кометоподобный хвост Меркурия

Фото: nsu.ru

Российским астрономам впервые удалось сфотографировать кометоподобный хвост Меркурия. Открытие удалось сделать специалистам обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ), говорится на сайте учреждения.

Натриевый хвост Меркурия удалось открыть в 2001 году, и с тех пор астрономы всего мира сделали всего пару десятков таких снимков. Длина хвоста планеты на фотографии российских астрономов, по оценкам специалистов, составляет около 150 тысяч километров.

Сложность в фиксировании такого явления заключается в том, что Меркурий должен обладать максимальной радиальной скоростью относительно Солнца, а также сохранять значительное угловое удаление от светила. Кроме того, для съемки необходимы подходящие метеоусловия.

"Механизм образования хвоста у Меркурия схож с принципом образования хвоста у комет. Для данной планеты характерна тонкая и слабая атмосфера, которая состоит из гелия, натрия, водорода, калия и кислорода. У Меркурия слабая гравитация и слабое магнитное поле, поэтому атомы химических элементов, составляющих его атмосферу, из-за близости к Солнцу постоянно сносятся солнечным ветром", – рассказал инженер обсерватории "Вега" НГУ Егор Коняев.

Он объяснил, что при наличии специального фильтра такое фото может сделать любой любитель астрономии. Фильтр настроен на определенную длину волны, 589 нанометров. Именно поэтому хвост Меркурия называется натриевым, поскольку он ярче всего виден именно на нужной линии натрия.

Наиболее благоприятный период для наблюдения за хвостом планеты выпал на конец февраля и вторую половину марта. В следующий раз подобные условия в широтах России будут весной 2027 года.

В НГУ подчеркнули, что у Луны и спутника Юпитера Ио также есть кометоподобные хвосты. Наблюдать хвост Луны можно только в период новолуния, когда спутник находится между Солнцем и Землей – выглядит он как слабое пятно в диаметрально противоположной Солнцу части неба. Для его фотографирования также нужен специальный фильтр.

Теперь ученые хотят зафиксировать хвост Ио. В его вулканических выбросах также содержится натрий, который можно зафиксировать с помощью фильтра. Сложность заключается в близости Юпитера.

"Таких фотографий в мире сделано еще меньше. Эта задача на будущее, которую мы ставим перед собой", – сказал Коняев.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки первой яркой кометы 2025 года – C/2024 G3 (ATLAS). Специалист запечатлел небесное тело в ближнем инфракрасном спектре на фокусном расстоянии 400 миллиметров. Комета 13 января 2025 года достигла перигелия – наименьшего расстояния до Солнца.

