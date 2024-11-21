ЕКА опубликовало новые детальные снимки поверхности Солнца

Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте самые детальные снимки поверхности Солнца, которые были сделаны с помощью аппарата Solar Orbiter.

По информации ЕКА, новые снимки Солнца собраны из фотографий, которые были сняты 22 марта 2023 года. Каждый кадр состоит из 25 изображений, которые специалисты смогли запечатлеть в течение более 4 часов. По данным агентства, диаметр диска звезды на оригинальных снимках достигает примерно 8 тысяч пикселей.

В ЕКА также уточнили, что фотографии удалось сделать на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца. Это расстояние составляет примерно половину дистанции от звезды до Земли. Агентство отметило, что с помощью новых технологий обработки данных процесс подготовки таких снимков будет осуществляться быстрее в будущем.

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