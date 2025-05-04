Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

04 мая, 09:15

Город

Ночная репетиция парада прошла в центре Москвы

Ночная репетиция парада прошла в центре Москвы

Движение транспорта временно ограничено по ряду улиц в Москве

Москвичей ждет ухудшение погоды 4 мая

Движение транспорта временно ограничено по ряду улиц в Москве

В кинопарке "Москино" представлена постановка о штурме Рейхстага в 1945 году

Движение транспорта временно ограничено на нескольких улицах столицы

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Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах Москвы 3 мая

Колонны военной техники прошли по улицам Москвы в рамках подготовки к параду Победы

Военная техника проехала по Тверской улице в рамках подготовки к Параду Победы. Колонну возглавили танки Т-34, за ними проследовали БТРы, артиллерия, зенитные и ракетные комплексы, включая новейшие установки "Мальва" и "Гиацинт К". Движение машин сопровождалось усиленными мерами безопасности.

Солдаты репетировали синхронные маневры, возвращаясь с тренировки под песню Виктора Цоя. Генеральный прогон состоится 7 мая – в этот день с раннего утра перекроют центральные улицы и набережные столицы. На сам парад 9 мая в Москву приедут более 20 зарубежных лидеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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