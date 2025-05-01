Копии Знамени Победы вручили участникам военных парадов

В Центральном музее Вооруженных Сил России торжественно вручили представителям военных округов копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 80 лет назад. Все они – участники предстоящих военных парадов.



Как прошла памятная акци передачи Знамени Победы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.