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01 мая, 13:45

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Копии Знамени Победы вручили участникам военных парадов

Копии Знамени Победы вручили участникам военных парадов

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В Центральном музее Вооруженных Сил России торжественно вручили представителям военных округов копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 80 лет назад. Все они – участники предстоящих военных парадов.

Как прошла памятная акци передачи Знамени Победы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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