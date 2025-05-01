01 мая, 13:45Город
Копии Знамени Победы вручили участникам военных парадов
В Центральном музее Вооруженных Сил России торжественно вручили представителям военных округов копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 80 лет назад. Все они – участники предстоящих военных парадов.
Как прошла памятная акци передачи Знамени Победы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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