Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки зафиксированы в столичном регионе в ночь на 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столбик термометра опустился до минус 0,8 градуса в Черустях, а до минус 0,1 градуса – в Серебряных Прудах.

"Близко к нулю, с возможностью заморозков на почве, опускалась температура в Талдоме (плюс 0,2 градуса) и в Электростали (плюс 0,4 градуса)", – уточнил синоптик.

В Москве, по словам Леуса, на главной метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до плюс 5,7 градуса. Аналогичные показатели были зафиксированы в Можайске. Синоптик отметил, что это самая высокая температура минувшей ночи в Подмосковье.

Кроме того, Леус уточнил, что в соседних с Московской областью регионах наблюдался снег. В связи с этим синоптик не исключил его появление на севере Подмосковья.

Ранее жителей Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей, а также Москвы и Подмосковья предупреждали о заморозках до минус 6 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 1 по 3 мая водителям рекомендовали снизить скорость на дорогах и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и не парковать машины рядом с деревьями. Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

