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02 мая, 16:30

Культура

Москвичам рассказали о постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом" в кинопарке "Москино"

Москвичам рассказали о постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом" в кинопарке "Москино"

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Постановка "Победа! Знамя над Рейхстагом!" пройдет в кинопарке "Москино"

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Историческая постановка "Победа! Знамя над Рейхстагом" проходит в кинопарке "Москино". Режиссер Игорь Угольников создал зрелищную иммерсивную реконструкцию, которая переносит зрителей в апрель-май 1945 года, к решающим моментам штурма.

В постановке участвуют около 400 человек, в том числе и заслуженный артист России Сергей Маховиков, актеры Алексей Колган и Сергей Селин.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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