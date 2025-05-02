Москвичам рассказали о постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом" в кинопарке "Москино"

Историческая постановка "Победа! Знамя над Рейхстагом" проходит в кинопарке "Москино". Режиссер Игорь Угольников создал зрелищную иммерсивную реконструкцию, которая переносит зрителей в апрель-май 1945 года, к решающим моментам штурма.

В постановке участвуют около 400 человек, в том числе и заслуженный артист России Сергей Маховиков, актеры Алексей Колган и Сергей Селин.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".