ТАСС: участвовавшая в создании клипа про погибших бойцов СВО Горшенина арестована

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/alicehualice

Принимавшая участие в создании клипа Pussy Riot, в котором насмехаются над погибшими бойцами спецоперации, жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина арестована на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил собеседник агентства, в отношении Горшениной были составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 6.21 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").

Ее привлекли к ответственности по статье 20.3. КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций").

Горшенина размещала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) материалы, направленные против запрета в России и признания экстремистским международного движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ).

В своих постах она оставляла ссылки на организации, связанные с этим движением, и использовала соответствующую символику. Вместе с тем она распространяла недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.

В мае 2024 года СМИ сообщили, что общественники обратились в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкультуры из-за мастер-класса Горшениной в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Причиной обращения стало участие художницы в создании клипа Pussy Riot. Центр отменил мероприятие с Горшениной после предостережения прокуратуры.

До этого Мосгорсуд заочно арестовал другую участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом), тем самым удовлетворив запрос прокуратуры, которая ранее подала обжалование на отказ в помещении активистки под стражу. Спустя время она была объявлена в международный розыск.