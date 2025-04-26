Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

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Церемония похорон скульптора Зураба Церетели завершилась в Тбилиси. Его похоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили, сообщает РИА Новости.

Проводить Церетели в последний путь пришли его коллеги. На церемонии присутствовали художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан.

Вместе с тем у входа в церковь установили портрет скульптора, который был украшен большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывший президент Грузии. – Прим. ред.).

Кроме того, панихиду по скульптору посетили члены правительства и законодательного органа Грузии. Там появились премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие государственные деятели.

Церетели умер 22 апреля в 91 год. Причиной ухода из жизни стала остановка сердца, рассказал его помощник Сергей Шагулашвили. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церемония прощания с Церетели прошла в Москве 23 апреля в храме Христа Спасителя. Ее посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора, в том числе галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин.

Прощание с художником в Грузии проходило в два дня – 24 и 25 апреля.