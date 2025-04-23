Прощание со скульптором Церетели началось в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. На церемонии присутствуют его родные, а также коллеги и знакомые.

На прощание со скульптором Владимир Путин прислал венок. Кроме того, установлен венок, присланный от администрации президента России.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Он скончался в возрасте 91 года. По словам помощника Церетели Сергея Шагулашвили, причиной ухода из жизни стала остановка сердца. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. По ее словам, он навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили в Тбилиси 26 апреля.