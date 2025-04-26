Члены правительства Грузии пришли попрощаться с Церетели в Тбилиси

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Члены правительства и законодательного органа Грузии посетили панихиду по скульптору Зурабу Церетели в храме Божьей матери, сообщает РИА Новости.

Память художника пришли почтить премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, вице-спикер законодательного органа Тея Цулукиани, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр культуры Тинатин Рухадзе и другие государственные деятели.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной ухода из жизни стала остановка сердца, рассказал его помощник Сергей Шагулашвили. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церемония прощания с Церетели прошла в Москве 23 апреля в храме Христа Спасителя. Ее посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора, в том числе галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин.

Прощание с художником в Грузии проходило в два дня – 24 и 25 апреля.