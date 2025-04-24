"Культура за 100 секунд": в Новой Третьяковке открылась выставка к 80-летию Победы

До 9 ноября в Новой Третьяковке работает масштабная выставка "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы". В экспозиции – пять разделов, включая знаменитый плакат "Родина-мать зовет". Посетителям рекомендуют выделить несколько часов на осмотр. 9 мая вход будет свободным.

В кинотеатрах идет фантастический боевик "Кракен", в главных ролях – Александр Петров и Виктор Добронравов. По сюжету российская подводная лодка сталкивается с гигантским морским чудовищем. За первую неделю в прокате фильм собрал почти 200 миллионов рублей. Его показывают в кинотеатрах "Синема Парк", "Каро" и "Синема Стар".

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