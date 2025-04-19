19 апреля, 06:30Общество
В России предложили ввести обязательную страховку для зрителей концертов и шоу
Роспотребнадзор выступил с инициативой сделать страхование зрителей обязательным. Если норму утвердят, каждый билет на массовое мероприятие станет страховым полисом. Это повысит безопасность и качество услуг, уверены авторы предложения.
Стоимость страховки включат в цену билета – по оценкам страховщиков, она вырастет на 1–3%. Размер компенсации в случае тяжелых происшествий может составить до двух миллионов рублей. Инициативу уже поддержали в Совете законодателей и Союзе страховщиков.
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