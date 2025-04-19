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19 апреля, 07:45

Общество

Климатологи предупреждают об ускоряющемся глобальном потеплении

Климатологи предупреждают об ускоряющемся глобальном потеплении

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Аномальная зима без снега и апрельские метели уже стали привычными. Но метеорологи уверяют – это лишь начало. Климатологи фиксируют устойчивое глобальное потепление, которое проявляется не только в росте температур, но и в учащении стихийных бедствий.

За последние месяцы сильнейшие ураганы, ливни и засухи ударили по разным регионам мира. Ученые предупреждают, что климат меняется быстрее, чем прогнозировали, а последствия могут быть разрушительными – от затопления островов до миграции населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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