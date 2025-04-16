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16 апреля, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать салат чука

Нутрициолог рассказала, как выбрать салат чука

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Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, как выбрать салат чука. По ее словам, качественная чука имеет ярко-зеленый цвет. При этом свежие водоросли не должны иметь кислотно-зеленый яркий насыщенный цвет. Это может говорить о том, что производитель использовал красители.

Также эксперт отметила, что нужно выбирать чуку в вакуумной упаковке или в герметичном контейнере. Такой способ фасовки позволяет в значительной мере избежать окисления и потери влаги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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