Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 10:45

Город

"Мой район. Новости": в доме XIX века на улице Воронцово поле проведут капремонт

"Мой район. Новости": в доме XIX века на улице Воронцово поле проведут капремонт

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Дом XIX века на улице Воронцово поле капитально отремонтируют. Специалисты приведут в порядок фасад: расчистят стены от накопившихся загрязнений и старой краски, а также обработают места намокания противогрибковым составом. Также его оштукатурят и покрасят в цвет, соответствующий требованиям колористического паспорта.

Кроме того, будут выполнены работы по замене входных дверей, водосточных труб, а также систем отопления и водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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