"Мой район. Новости": в доме XIX века на улице Воронцово поле проведут капремонт

Дом XIX века на улице Воронцово поле капитально отремонтируют. Специалисты приведут в порядок фасад: расчистят стены от накопившихся загрязнений и старой краски, а также обработают места намокания противогрибковым составом. Также его оштукатурят и покрасят в цвет, соответствующий требованиям колористического паспорта.

Кроме того, будут выполнены работы по замене входных дверей, водосточных труб, а также систем отопления и водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".