В Москве запустили новый туристический проект "Весна в Москве"

В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел "Весна в Москве". Он сменил проект "Зима в Москве", который включал крупнейшие зимние фестивали и собрал порядка 30 миллионов посетителей.

В новом разделе можно найти экскурсии, информацию о фестивалях и программе цветения столицы. Москвичам предлагают полюбоваться сакурой, миндалем и магнолией. На сайте размещена карта цветения, а также подборки уютных кафе и маршрутов прогулок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.