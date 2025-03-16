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Новости

16 марта, 10:00

Город

В Москве запустили новый туристический проект "Весна в Москве"

В Москве запустили новый туристический проект "Весна в Москве"

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В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел "Весна в Москве". Он сменил проект "Зима в Москве", который включал крупнейшие зимние фестивали и собрал порядка 30 миллионов посетителей.

В новом разделе можно найти экскурсии, информацию о фестивалях и программе цветения столицы. Москвичам предлагают полюбоваться сакурой, миндалем и магнолией. На сайте размещена карта цветения, а также подборки уютных кафе и маршрутов прогулок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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