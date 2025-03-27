Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 10:30

Культура

В Москве стало почти на 10% больше детских театров

В Москве стало почти на 10% больше детских театров

Москвичи проголосовали за свои любимые жанры кино

Москвичам рассказали о 13-й "Ночи театров" с эксклюзивными мероприятиями

В столице прошла премия журнала Men Today

Глава департамента культуры Фурсин отметил, что Москва стала центром кинопроизводства

Общественники потребовали запретить показ турецких сериалов в России

В московском метро открылась выставка с произведениями российских художников

Актриса Олеся Железняк рассказала о важности импровизации в театре

"Интервью": Олеся Железняк – о том, как жизненные трудности повлияли на нее

Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" откроется 30 апреля

В Москве за год почти на 10% увеличилось количество детских и молодежных театров. Сейчас в школах, колледжах и центрах дополнительного образования работают более 780 коллективов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Театральные мастерские создаются на базе образовательных учреждений, где дети могут участвовать в мастер-классах и осваивать сценические профессии. Два года назад в городе запустили проект "Содружество школьных театров", который уже объединил более 22 тысяч юных артистов. За прошлый учебный год в рамках инициативы было поставлено 745 спектаклей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика