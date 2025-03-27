В Москве стало почти на 10% больше детских театров

В Москве за год почти на 10% увеличилось количество детских и молодежных театров. Сейчас в школах, колледжах и центрах дополнительного образования работают более 780 коллективов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Театральные мастерские создаются на базе образовательных учреждений, где дети могут участвовать в мастер-классах и осваивать сценические профессии. Два года назад в городе запустили проект "Содружество школьных театров", который уже объединил более 22 тысяч юных артистов. За прошлый учебный год в рамках инициативы было поставлено 745 спектаклей.

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