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Новости

26 марта, 08:00

Спорт

Школьники и студенты Москвы стали активнее заниматься спортом в секциях

Школьники и студенты Москвы стали активнее заниматься спортом в секциях

Александр Овечкин забил 889-ю шайбу в НХЛ

Сборная России одержала рекордную победу в товарищеском матче с Замбией

Матч Россия – Замбия завершился со счетом 5:0

Россия обыграла Замбию в товарищеском матче

Первый тайм матча Россия – Замбия завершился со счетом 2:0

На стадионе "Динамо" болельщиков встретил флешмоб перед матчем между Россией и Замбией

Вечером 25 марта на стадионе "Динамо" состоится товарищеский матч России и Замбии

Сборная России по футболу сыграет с командой Замбии 25 марта

Новости Москвы: в столице продолжается благоустройство Пушкинской набережной

Столичные школьники и студенты все чаще выбирают спорт – в секциях уже занимаются более 340 тысяч школьников и студентов колледжей. Чаще всего они отдают предпочтение футболу, волейболу и шахматам, но доступны и менее привычные виды тренировок, такие как парашютный спорт, автоспорт и чирлидинг.

Всего в городе работают почти 30 тысяч спортивных кружков. Они открыты во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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