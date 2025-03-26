Школьники и студенты Москвы стали активнее заниматься спортом в секциях

Столичные школьники и студенты все чаще выбирают спорт – в секциях уже занимаются более 340 тысяч школьников и студентов колледжей. Чаще всего они отдают предпочтение футболу, волейболу и шахматам, но доступны и менее привычные виды тренировок, такие как парашютный спорт, автоспорт и чирлидинг.

Всего в городе работают почти 30 тысяч спортивных кружков. Они открыты во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования.

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