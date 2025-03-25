На стадионе "Динамо" болельщиков встретил флешмоб перед матчем между Россией и Замбией

На стадионе "Динамо" в Москве пройдет товарищеский матч между сборными России и Замбии. Зрителей уже запустили на трибуны, а перед игрой для них подготовили флешмоб с участием 500 артистов.

Эксперты отмечают, что такие матчи позволяют болельщикам собираться и поддерживать свою команду, несмотря на сокращение международных турниров с участием сборной. Для многих это возможность снова ощутить атмосферу большого футбола.

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