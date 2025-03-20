Дзюба покинул расположение сборной РФ перед матчем с Замбией

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Нападающий Артем Дзюба, после того как получил звание лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, покинул расположение национальной команды перед матчем с командой Замбии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Сборы спортсменов проходят в подмосковном Новогорске. Вместе с Дзюбой расположение покинули полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, такое решение было принято для того, чтобы вывести на поле как можно больше игроков. Поэтому на игру с замбийцами выйдет другой состав.

"В игре с Гренадой Александр Солдатенков провел на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны", – пояснил он.

Товарищеский матч с командой Гренады прошел накануне, 19 марта. Футболисты российской сборной одержали победу со счетом 5:0.

Голы в ворота соперника забили Данил Пруцев на 16-й минуте, Арсен Адамов – на 42-й минуте, Дзюба – на 43-й минуте, Фомин – на 53-й минуте и Зелимхан Бакаев – на 60-й минуте. Причем для Фомина гол стал первым в составе сборной России.

