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22 марта, 22:30

Спорт

Хоккейное "Динамо" уступило на домашнем льду "Локомотиву"

Хоккейное "Динамо" уступило на домашнем льду "Локомотиву"

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Столичный хоккейный клуб "Динамо" в пятницу, 21 марта, уступил на домашнем льду ярославскому "Локомотиву" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Против четырех шайб, влетевших в ворота бело-голубых, на счету динамовцев оказалась лишь одна, которую забросил Никита Гусев.

Помимо матча фанатов также ждали итоги масштабного розыгрыша, устроенного партнером КХЛ. Победительницей стала болельщица "Динамо" Наталья Тищенко. Теперь она обладательница кроссовера Exeed RX. Ключи от машины ей вручил действующий абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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