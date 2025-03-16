Сергей Собянин представил концепцию обновления "Лужников"

В этом году в олимпийском комплексе "Лужники" проведут работы по благоустройству центральной площади и причала. Это создаст новые комфортные зоны для отдыха москвичей у реки.

Как отметил Сергей Собянин, проект предусматривает не только масштабные изменения, но и внимание к деталям. Например, хозяйственные площадки будут объединены, а освободившиеся территории превратятся в зоны отдыха. Дорожные покрытия обновят, появятся новые скульптуры и зеленые насаждения.

Одним из ключевых этапов станет реконструкция причала: его поднимут на высоту более метра от уровня воды, расширят и удлинят, чтобы он мог принимать не только прогулочные, но и регулярные речные суда. Вдоль центральной площади высадят молодые клены, создав тенистые аллеи для отдыха.

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