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14 марта, 14:30

Общество

Более 10 тысяч москвичей стали волонтерами к 80-летию Дня Победы

Более 10 тысяч москвичей стали волонтерами к 80-летию Дня Победы

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Более 10 тысяч москвичей записались в волонтеры, чтобы помочь в организации мероприятий, посвященных 80-летию Дня Победы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Добровольцы пройдут двухэтапное обучение. Сначала им предстоит пройти онлайн-курс, на котором они узнают основы волонтерской деятельности и изучат лекции по истории Великой Отечественной войны. После этого волонтеры сдадут проверку знаний на очных занятиях.

В дни праздников они будут встречать ветеранов на вокзалах и в аэропортах, сопровождать их до гостиниц и других мест. Также добровольцы примут участие в акциях "Георгиевская лента" и "Цветы Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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