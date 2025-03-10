Волонтеры группы "Москва – Донбасс" отправили уже 80 гуманитарных конвоев

Волонтерская группа "Москва – Донбасс" продолжает оказывать помощь жителям пострадавших от боевых действий регионов. За время своей работы активисты собрали и отправили уже 80 гуманитарных конвоев, включая продукты питания, медикаменты, средства гигиены и оборудование для военных.

Особое внимание уделяется поддержке бойцов на передовой. Волонтеры плетут маскировочные сети, которые помогают скрыть технику и блиндажи от противника. В сети также вкладывают сладости, игрушки и письма с пожеланиями, чтобы поднять боевой дух солдат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.