Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 23:55

Общество

Волонтеры группы "Москва – Донбасс" отправили уже 80 гуманитарных конвоев

Волонтеры группы "Москва – Донбасс" отправили уже 80 гуманитарных конвоев

"Доктор 24": сомнолог рассказала, почему у беременных ухудшается качество сна

"Это Москва. Общество": бить по шарам

"Время новых": фонд помощи бездомным ездовым собакам Husky Help

Температура воздуха на этой неделе будет превышать норму на 8–10 градусов в Москве

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 марта

Путин дал поручение по поддержке неусыновленных детей погибших участников СВО

Москва 24 разыграет отпариватель и фирменный мерч

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 54% 10 марта

Волонтерская группа "Москва – Донбасс" продолжает оказывать помощь жителям пострадавших от боевых действий регионов. За время своей работы активисты собрали и отправили уже 80 гуманитарных конвоев, включая продукты питания, медикаменты, средства гигиены и оборудование для военных.

Особое внимание уделяется поддержке бойцов на передовой. Волонтеры плетут маскировочные сети, которые помогают скрыть технику и блиндажи от противника. В сети также вкладывают сладости, игрушки и письма с пожеланиями, чтобы поднять боевой дух солдат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКристина ШашковаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика