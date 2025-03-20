Всероссийская акция "Вахта памяти" начнется 12 апреля

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Всероссийская акция "Вахта памяти" стартует в парке "Патриот" 12 апреля. Об этом рассказала ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

"Участники поискового движения содействуют органам государственной власти в увековечении памяти погибших и в патриотическом воспитании молодежи в части сохранения исторической памяти о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и других вооруженных конфликтах", – цитирует Агентство "Москва" Цунаеву.

По ее словам, за 12 лет работы было обнаружено более 258 тысяч военнослужащих и установлена фронтовая судьба более 14 тысяч бойцов. Экспедиции проходят ежегодно в 37 регионах страны.

В 2024 году поисковикам, участвующим в акции "Вахта памяти", удалось обнаружить свыше 15 тысяч солдат.

Кроме того, более 10 тысяч москвичей направили заявки на вступление в международный волонтерский корпус 80-летия Победы в ВОВ. По словам заммэра Натальи Сергуниной, за последние несколько месяцев добровольцы приняли участие более чем в 150 патриотических мероприятиях.

В преддверии Дня Победы волонтеры должны будут встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, в том числе ветеранов. Кроме того, они окажут помощь в организации акций "Георгиевская лента", "Цветы Победы" и иных мероприятий.