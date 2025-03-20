Путин поздравил Ковентри с избранием на пост президента МОК

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, результаты голосования ясно показывают, что 41-летняя представительница Зимбабве пользуется большим уважением в спортивном сообществе, и говорят о высокой оценке ее достижений.

Путин выразил уверенность, что уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов помогут Ковентри успешно выполнять возложенную на нее работу.

"От души желаю вам благополучия и крепкого – по-настоящему спортивного – здоровья", – добавил президент.

Выборы президента МОК состоялись 20 марта на 144-й сессии комитета в Греции. Ковентри стала первой женщиной – президентом данной организации. Помимо нее, на пост претендовали еще шесть кандидатов.

В должность Ковентри вступит 24 июня 2025 года, а до этого дня руководить будет предыдущий лидер МОК Томас Бах. Олимпийская чемпионка назвала свое назначение "необыкновенным моментом" и призналась, что никогда не подумала бы, что сможет внести вклад в организацию.

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил надежду, что при новом главе МОК станет сильным и независимым.

