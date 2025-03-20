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20 марта, 16:30

Новости

Сергей Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

Сергей Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

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Больше 1,5 миллиона детей занимаются в различных городских кружках и секциях. Это почти 90% москвичей в возрасте от 5 до 18 лет. О дополнительном образовании школьников по итогам заседания президиума правительства Москвы рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, во всех школах столицы работают спортивные клубы, сотни школьных театров и театральных объединений. Важная часть образовательного процесса – гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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