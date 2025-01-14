Девятилетний москвич стал самым юным международным мастером по шахматам

Юный москвич Роман Шогджиев установил исторический рекорд, став самым молодым шахматистом, удостоенным звания международного мастера.

Достижение было зафиксировано в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где девятилетний шахматист уступил только победителю.

Ранее Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей до 10 лет. Кроме того, он блестяще выступил на взрослом мировом первенстве по блицу, обыграв пятерых международных гроссмейстеров.

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