Собянин рассказал о результатах спортивных проектов Москвы за 2024 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" в 2024 году поучаствовали более 212 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, за прошлый год участниками проекта "Мой спортивный район" по 15 видам спорта в 100 столичных районах стали свыше 140 тысяч горожан.

Этой зимой москвичи катаются на коньках и лыжах, занимаются фитнесом под руководством 150 профессиональных тренеров на 115 локациях. Летом же занятия проводились по йоге, ушу, футболу, баскетболу, настольному теннису и другим видам спорта на 114 московских площадках. А весной и осенью жители города занимались фитнесом и бегом, отметил Собянин.

Также в 2024 году к проекту "Спортивные выходные" присоединились больше 72 тысяч человек. Они могут заниматься по 15 дисциплинам в 17 необычных локациях. Например, в прошлом году добавились причалы в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненских набережных, набережных Марка Шагала и в парке "Печатники" и другие.

Кроме того, москвичи могут заниматься активностями онлайн. Подробности можно узнать на сайте "Спортивные выходные" и в центрах госуслуг.

Между тем 7 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на ледовой площадке на Школьной улице состоятся благотворительные турниры по керлингу. Они пройдут с 12:15 до 14:45. Также между играми предусмотрена небольшая пауза, во время которой москвичи смогут согреться горячим чаем.

После матчей победители получат медали, дипломы и сладкие подарки.