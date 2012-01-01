"Динамо" победило СКА в домашнем матче КХЛ впервые с 2021 года

11 января состоялся центральный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): московское "Динамо" дома принимало СКА из Санкт-Петербурга. Столичная команда вырвала победу со счетом 5:4 за счет гола менее чем за 30 секунд до финальной сирены. О лихом сюжете – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Для СКА из Санкт-Петербурга матч с московским "Динамо" стал уже третьей битвой двух столиц в 2025 году. Правда, в отличие от игры 11 января, предыдущие встречи команда Романа Ротенберга проводила дома. С переменным успехом: если против ЦСКА питерским армейцам удалось прервать 11-матчевую победную серию московских коллег (6:3), то со "Спартаком" им пришлось пережить разгром (0:5). К слову, теперь это самое крупное поражение Ротенберга в тренерской карьере.

"Динамо" же к матчу со СКА прикатило на серии из трех побед: под натиском команды Алексея Кудашова последовательно рухнули череповецкая "Северсталь" (7:2) и дважды – "Сочи" (5:1 и 2:0). В таблице Западной конференции соперники до очной встречи шли плечом к плечу. "Динамо" делило 4–5 место с одноклубниками из Минска (55 очков после 43 игр), однако уступало им по дополнительным показателям. СКА же шел на 6 месте (54 балла по итогам 42 матчей). Но плотность со 2-го по 7-е места такая, что победа в одной игре существенно меняет все расклады в таблице.

В нынешней регулярке питерские красно-синие бились с динамовцами пока лишь раз в начале декабря, и тогда бело-голубые на выезде были сильнее 4:2. Но если в прошлой игре зрители увидели шесть шайб за весь матч, то в этой – пять уже за первый период. Вначале СКА дал многовато свободы атаке "Динамо", следствием чего стал пропущенный гол на 3-й минуте: Егор Римашевский для начала не реализовал выход один на один, но хозяева сохранили шайбу в чужой зоне, и через мгновение нападающий добил ее в сетку после броска Артема Ильенко – 1:0.

Однако по ходу пятой минуты СКА забил аж дважды. Когда на табло было 04:08, Павел Акользин проткнул снаряд мимо голкипера "Динамо" Владислава Подъяпольского после передачи на пятак Михаила Григоренко, а на 04:39 бросок с левого фланга защитника Александра Никишина сначала улетел в конек игроку обороны бело-голубых Кириллу Готовцу, а затем шайба задела клюшку Захара Бардакова – 1:2 уже в пользу петербуржцев. Лихой поворот сюжета дописал все тот же Никишин: на 8-й минуте СКА улетел в быструю атаку, Арсений Грицюк отдал пас на ход защитнику, а тот стрельнул мимо Подъяпольского – 1:3.

Положение дел для домашнего матча, конечно, так себе, но бросить играть в такой ситуации для "Динамо" – последнее дело. Команда Кудашева стабилизировала игру, начала стабильно обстреливать владения Егора Заврагина, и на 16-й минуте голкипер гостей снова увидел шайбу за своей спиной: точный бросок с близкого расстояния нарисовал форвард Дмитрий Рашевский – 2:3.

Почти весь второй период петербуржцы рубились с "Динамо" в открытый хоккей, и до поры действовали в обороне четко. Все изменил бросок Максима Джиошвили на 30 минуте: его партнер по третьему звену Артем Ильенко принял шайбу у левого борта, дождался подключения форварда и поднес ему снаряд. Максим бросил в сторону створа, траекторию скорректировала клюшка Ильи Карпухина, но голу это никак не помешало, – 3:3.

А на 36-й минуте СКА вновь не хватило концентрации в обороне. Быстрая атака "Динамо", Егор Римашевский из центра вырезал налево на Седрика Пакетта, тот прострелил на дальнюю штангу Максиму Комтуа, а канадский форвард в касание не промазал, – 4:3 уже в пользу бело-голубых. В итоге СКА ушел на второй перерыв в роли догоняющего.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Третий период стал игрой нервов, и частенько они не выдерживали именно у армейцев. В первой половине отрезка "Динамо" шесть минут играло в большинстве, моментов организовало вдоволь, но счет на табло не изменился. Петербуржцы, выдержав натиск, покатили атаковать ворота Подъяпольского, и за 3,5 минуты до конца достигли цели: точный бросок низом от синей линии под самую штангу удался Александру Никишину, оформившему тем самым дубль, – 4:4.

Публика уже готовилась к овертайму, но за 32 секунды до конца еще одно удаление в составе СКА получил Сергей Плотников. И вот на его реализацию "Динамо" потребовалось всего 5 секунд. Шикарно сработало первое звено: Джордан Уил выцарапал шайбу на вбрасывании и отдал назад на Дилана Сикьюру, тот перевел налево на Никиту Гусева, один из лучших бомбардиров КХЛ хорошенько прицелился и зарядил в самый уголочек ворот Заврагина – 5:4. Своего хозяева уже не отпустили, тем самым победив СКА на родном льду впервые с февраля 2021 года.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов все равно нашел, за что покритиковать команду, хоть и в целом остался доволен увиденным.





Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Хорошая игра, отличный соперник, думаю, для зрителей все было идеально. Не понравилось, что после первой пропущенной шайбы минут на пять заснули или растерялись, и пропустили еще две. В остальном хорошо сыграли. О неудачной серии против СКА знал, хотел простимулировать команду. Но, если честно, забыл сказать об этом на собрании.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после второго поражения подряд отметил, что при проблемах с игровой дисциплиной сложно рассчитывать на победу против соперника уровня бело-голубых.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Проиграли матч из-за наших удалений. У "Динамо" лучшее большинство в лиге, очень сильная команда. У нас же всего один гол в меньшинстве, а в меньшинстве мы играли практически 10 минут. Это очень много.

Также журналисты расспрашивали Ротенберга о защитнике СКА и одном из лидеров команды Тони Де Анджело, который вообще не вышел на третий период из раздевалки. Главный тренер объяснил это решение некими "хоккейными" причинами, которые, судя по всему, никак не связаны со здоровьем игрока.

"У нас в СКА все равны. Нет звезд, сама команда – звезда. Есть хоккейные причины: выполнение игрового задания, уважение к партнерам, команде, друг другу. Не всегда нужно смотреть личную статистику, надо обращать внимание, как игрок выполняет командную работу. Дальше посмотрим, каким будет состав на игру", – объяснил Ротенберг ситуацию с защитником, который славится своим кипучим характером.

"Динамо" набрало 57 очков и взлетело на 2 место Запада, обойдя "Спартак" и ЦСКА по дополнительным показателям. СКА же после столичного фиаско остался на шестой строчке, что для команды с почти неограниченным бюджетом и мощным составом все же низковато.

Впереди у петербуржцев новое серьезное испытание: 13 января подопечные Романа Ротенберга сыграют с безоговорочным лидером Западной конференции ярославским "Локомотивом". У "Динамо" же домашняя серия игр продолжится встречей с "Северсталью" 14 января.

