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08 января, 21:07

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"Спартак" всухую разгромил СКА на выезде со счетом 5:0 в КХЛ

"Худшая игра 2025 года": как "Спартак" всухую разгромил СКА в КХЛ

8 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось очередное дерби двух столиц: СКА из Санкт-Петербурга на родной "СКА Арене" принимал московский "Спартак". Красно-белые оказались сильнее со счетом 5:0, а голкипер гостей Артем Загидулин отразил 39 бросков. О ярком разгроме расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В новом дерби двух столиц встретились одни из самых результативных команд КХЛ: СКА из Санкт-Петербурга в предыдущих матчах вообще наколотил больше всех шайб в лиге – 155, тогда как московский "Спартак" – 131 (третий показатель среди всех команд чемпионата). При этом оба коллектива до очного поединка пропустили поровну – 116 голов.

Команды Романа Ротенберга и Алексея Жамнова соседствовали в турнирной таблице Западной конференции – 5 и 4 места соответственно. У СКА в активе было 54 очка, у "Спартака" 55. Правда, армейцы провели 41 игру, тогда как москвичи 40.

При этом петербуржцы шли на серии из трех побед подряд, а красно-белые в первом для себя поединке 2025 года уступили в гостях череповецкой "Северстали" 2:5. Встречались же СКА и "Спартак" в нынешней регулярке лишь раз: в октябре 2024-го москвичи дома повели в первом периоде 2:0, однако потом не только растеряли преимущество, но и вовсе проиграли 2:5.

Дебютная 20-минутка удачнее сложилась для красно-белых и в этот раз – даже несмотря на то, что преимуществом владел СКА. Красно-синие здорово организовали прессинг и бомбардировали ворота Артема Загидулина, а ближе всех к голу был Захар Бардаков: в начале встречи форвард подставил клюшку под пушечный бросок Ильи Карпухина от синей линии, но шайба поцеловала перекладину. У "Спартака" же моментов было меньше, но самый реальный шанс гости разыграли до верного. В концовке периода Ансель Галимов навязал борьбу в чужой зоне и одним пасом организовал выход 3 в 1, который москвичи разыграли до верного, выведя Германа Рубцова на пустые ворота – 1:0, когда на табло оставалось всего 33 секунды до первого перерыва. Потащить такое шансов у голкипера Павла Мойсевича было чуть больше нуля.

Во втором периоде гости подкинули лично ему еще две нерешаемые задачки. На 25-й минуте все тот же Ансель Галимов обезшайбил защитника хозяев Никиту Зайцева, оставил снаряд Александру Пашину и открылся под обратную передачу на пустой створ – 2:0, Мойсевич не у дел. А на 30-й минуте Иван Морозов сначала чуток смазал бросок в левый угол, а в продолжении атаки поразил-таки ворота с пятака после конфетной передачи Адама Ружички – 3:0.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Роман Ротенберг решил встряхнуть команду за счет замены вратаря на Артемия Плешкова, но и он не смог остаться "сухим" на последнем рубеже. На 33-й минуте "Спартак" разогнал классную быструю атаку с передачей Анселю Галимову на левый фланг, а тот оформил дубль, найдя щель между плечом голкипера и верхней планкой ворот, – 4:0. И красно-белую машину было уже не остановить: через мгновение СКА опять ошибся в своей зоне, Андрей Локтионов расчертил диагональ, выведя один на один с вратарем Николая Голдобина. Форвард решил бить не на силу, а на хитрость, потихоньку покатив шайбу между щитков Плешкова – 5:0.

Разгром петербуржцев совпал с тем, что у команды во второй 20-минутке вырубилась прессинг-машина. "Спартак" же показал эталон дисциплины и проиллюстрировал учебник, как наказывать соперника за малейшие огрехи. В третьем периоде сделать это у красно-белых уже не получилось: СКА в надежде на яркое возвращение в игру побежал в атаку и начал оголять тылы, следствием чего стало три выхода москвичей один на один. Однако никто из вылетавших на рандеву так и не закинул еще одну шайбу в сетку. Петербуржцы же поджигали атмосферу у ворот Загидулина до последних секунд, да так и не пробили вратаря гостей. В итоге у Артема "сухарь" и 39 отраженных бросков.

После 0:5 настроение у Романа Ротенберга на пресс-конференции было не самым благостным. Тем более, что армейцы не проигрывали с разницей в пять шайб аж с марта 2022 года (тогда, к слову, тоже побеждал "Спартак" со счетом 6:1). Да еще и отношения с прессой у главного тренера СКА обострены после его недавней реплики, в которой он сравнил журналистов с "фашистами" за выпуск критических материалов об армейцах "исподтишка в пять утра".

Справедливо упомянуть, что Ротенберг на пресс-конференции принес извинения тем, кого "задела" его реплика, и назвал свое высказывание "образным". Правда, в то же время все равно предложил "задавать вопросы друг другу в лицо" и выпускать тексты о СКА днем, "чтобы мы могли все это обсуждать". Ради этого даже пообещал подарить журналистам будильники.

Но в этот раз и самому специалисту было за что поругать и своих подопечных, и себя: это поражение, как и любое другое, Ротенберг назвал "тренерским".

Мы не смогли показать тот результат, который были обязаны. В плане борьбы соперник был более настроен, понимали, что после поражения в Череповце они будут биться с первых смен. Меня больше расстраивают даже не индивидуальные ошибки, а то, что не забили. Это самая худшая игра в 2025 году. Надеюсь, каждый посмотрит на себя в зеркало и покажет другую самоотдачу, особенно с такими принципиальными соперниками.
Роман Ротенберг
главный тренер СКА

"По физике все было в порядке, но эмоционально у команды не было той энергии. Но надо отдать должное сопернику, отметить их вратаря. И нужно обсуждать не наши ошибки, а то, почему мы не реализовали свои моменты", – добавил Ротенберг.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Алексей Жамнов после матча был сдержан, и решил выделить не персоналии, а всех без исключения. В том числе, травмированного защитника команды Андрея Миронова, который в игре против СКА занял ассистентский пост на тренерской скамейке. Успех же второго периода наставник "Спартака" объяснил тем, что его бойцы повысили концентрацию при реализации моментов.

Наверное, это первая игра в сезоне, когда у нас была команда. Загидулин здорово сыграл, но все ребята молодцы. Знаю, как мы можем расслабиться. Радует, что сыграли от первой до последней минуты, надеюсь, так будет и дальше.
Алексей Жамнов
главный тренер "Спартака"

"Спартак" прервал трехматчевую победную серию СКА, набрал 57 очков и забрался на второе место в Западной конференции, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям. Петербуржцы же остались на пятой строчке.

Впереди у столичной команды сразу две игры с лидерами Запада: 10 января "Спартак" поедет в гости к возглавляющему таблицу с большим отрывом ярославскому "Локомотиву", а 13 числа сразится на Автозаводской улице все с тем же ЦСКА. СКА тоже ждет серьезная проверка на прочность: 11 января подопечные Романа Ротенберга побьются с московским "Динамо" на арене в Петровском парке, а 13-го тоже заглянут в Ярославль.

Расклад в этих поединках может серьезно отразиться на распределении сил в будущих играх плей-офф.

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Камзин Никита

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