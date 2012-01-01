"Спартак" всухую разгромил СКА на выезде со счетом 5:0 в КХЛ

8 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось очередное дерби двух столиц: СКА из Санкт-Петербурга на родной "СКА Арене" принимал московский "Спартак". Красно-белые оказались сильнее со счетом 5:0, а голкипер гостей Артем Загидулин отразил 39 бросков. О ярком разгроме расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В новом дерби двух столиц встретились одни из самых результативных команд КХЛ: СКА из Санкт-Петербурга в предыдущих матчах вообще наколотил больше всех шайб в лиге – 155, тогда как московский "Спартак" – 131 (третий показатель среди всех команд чемпионата). При этом оба коллектива до очного поединка пропустили поровну – 116 голов.

Команды Романа Ротенберга и Алексея Жамнова соседствовали в турнирной таблице Западной конференции – 5 и 4 места соответственно. У СКА в активе было 54 очка, у "Спартака" 55. Правда, армейцы провели 41 игру, тогда как москвичи 40.

При этом петербуржцы шли на серии из трех побед подряд, а красно-белые в первом для себя поединке 2025 года уступили в гостях череповецкой "Северстали" 2:5. Встречались же СКА и "Спартак" в нынешней регулярке лишь раз: в октябре 2024-го москвичи дома повели в первом периоде 2:0, однако потом не только растеряли преимущество, но и вовсе проиграли 2:5.

Дебютная 20-минутка удачнее сложилась для красно-белых и в этот раз – даже несмотря на то, что преимуществом владел СКА. Красно-синие здорово организовали прессинг и бомбардировали ворота Артема Загидулина, а ближе всех к голу был Захар Бардаков: в начале встречи форвард подставил клюшку под пушечный бросок Ильи Карпухина от синей линии, но шайба поцеловала перекладину. У "Спартака" же моментов было меньше, но самый реальный шанс гости разыграли до верного. В концовке периода Ансель Галимов навязал борьбу в чужой зоне и одним пасом организовал выход 3 в 1, который москвичи разыграли до верного, выведя Германа Рубцова на пустые ворота – 1:0, когда на табло оставалось всего 33 секунды до первого перерыва. Потащить такое шансов у голкипера Павла Мойсевича было чуть больше нуля.

Во втором периоде гости подкинули лично ему еще две нерешаемые задачки. На 25-й минуте все тот же Ансель Галимов обезшайбил защитника хозяев Никиту Зайцева, оставил снаряд Александру Пашину и открылся под обратную передачу на пустой створ – 2:0, Мойсевич не у дел. А на 30-й минуте Иван Морозов сначала чуток смазал бросок в левый угол, а в продолжении атаки поразил-таки ворота с пятака после конфетной передачи Адама Ружички – 3:0.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Роман Ротенберг решил встряхнуть команду за счет замены вратаря на Артемия Плешкова, но и он не смог остаться "сухим" на последнем рубеже. На 33-й минуте "Спартак" разогнал классную быструю атаку с передачей Анселю Галимову на левый фланг, а тот оформил дубль, найдя щель между плечом голкипера и верхней планкой ворот, – 4:0. И красно-белую машину было уже не остановить: через мгновение СКА опять ошибся в своей зоне, Андрей Локтионов расчертил диагональ, выведя один на один с вратарем Николая Голдобина. Форвард решил бить не на силу, а на хитрость, потихоньку покатив шайбу между щитков Плешкова – 5:0.

Разгром петербуржцев совпал с тем, что у команды во второй 20-минутке вырубилась прессинг-машина. "Спартак" же показал эталон дисциплины и проиллюстрировал учебник, как наказывать соперника за малейшие огрехи. В третьем периоде сделать это у красно-белых уже не получилось: СКА в надежде на яркое возвращение в игру побежал в атаку и начал оголять тылы, следствием чего стало три выхода москвичей один на один. Однако никто из вылетавших на рандеву так и не закинул еще одну шайбу в сетку. Петербуржцы же поджигали атмосферу у ворот Загидулина до последних секунд, да так и не пробили вратаря гостей. В итоге у Артема "сухарь" и 39 отраженных бросков.

После 0:5 настроение у Романа Ротенберга на пресс-конференции было не самым благостным. Тем более, что армейцы не проигрывали с разницей в пять шайб аж с марта 2022 года (тогда, к слову, тоже побеждал "Спартак" со счетом 6:1). Да еще и отношения с прессой у главного тренера СКА обострены после его недавней реплики, в которой он сравнил журналистов с "фашистами" за выпуск критических материалов об армейцах "исподтишка в пять утра".

Справедливо упомянуть, что Ротенберг на пресс-конференции принес извинения тем, кого "задела" его реплика, и назвал свое высказывание "образным". Правда, в то же время все равно предложил "задавать вопросы друг другу в лицо" и выпускать тексты о СКА днем, "чтобы мы могли все это обсуждать". Ради этого даже пообещал подарить журналистам будильники.

Но в этот раз и самому специалисту было за что поругать и своих подопечных, и себя: это поражение, как и любое другое, Ротенберг назвал "тренерским".





Роман Ротенберг главный тренер СКА Мы не смогли показать тот результат, который были обязаны. В плане борьбы соперник был более настроен, понимали, что после поражения в Череповце они будут биться с первых смен. Меня больше расстраивают даже не индивидуальные ошибки, а то, что не забили. Это самая худшая игра в 2025 году. Надеюсь, каждый посмотрит на себя в зеркало и покажет другую самоотдачу, особенно с такими принципиальными соперниками.

"По физике все было в порядке, но эмоционально у команды не было той энергии. Но надо отдать должное сопернику, отметить их вратаря. И нужно обсуждать не наши ошибки, а то, почему мы не реализовали свои моменты", – добавил Ротенберг.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Алексей Жамнов после матча был сдержан, и решил выделить не персоналии, а всех без исключения. В том числе, травмированного защитника команды Андрея Миронова, который в игре против СКА занял ассистентский пост на тренерской скамейке. Успех же второго периода наставник "Спартака" объяснил тем, что его бойцы повысили концентрацию при реализации моментов.





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Наверное, это первая игра в сезоне, когда у нас была команда. Загидулин здорово сыграл, но все ребята молодцы. Знаю, как мы можем расслабиться. Радует, что сыграли от первой до последней минуты, надеюсь, так будет и дальше.

"Спартак" прервал трехматчевую победную серию СКА, набрал 57 очков и забрался на второе место в Западной конференции, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям. Петербуржцы же остались на пятой строчке.

Впереди у столичной команды сразу две игры с лидерами Запада: 10 января "Спартак" поедет в гости к возглавляющему таблицу с большим отрывом ярославскому "Локомотиву", а 13 числа сразится на Автозаводской улице все с тем же ЦСКА. СКА тоже ждет серьезная проверка на прочность: 11 января подопечные Романа Ротенберга побьются с московским "Динамо" на арене в Петровском парке, а 13-го тоже заглянут в Ярославль.

Расклад в этих поединках может серьезно отразиться на распределении сил в будущих играх плей-офф.

