Новости регионов: в Бурятии готовятся отмечать еще один Новый год

В Бурятии готовятся отмечать еще один Новый год. Глава региона подписал указ о дополнительном выходном, с которого традиционно начинается Новый год по лунному календарю. В этом году он выпадает на 1 марта, что, в свою очередь, совпадает с субботой. Поэтому местные жители будут отдыхать также в понедельник 3 марта.

В Хабаровском крае отловили конфликтного амурского тигра. Он заходил на территорию одного из поселков и пугал местных жителей. Сотрудники службы по охране животного мира осмотрели хищника и не обнаружили у него повреждений и травм. В последние несколько лет тигры все чаще выходят к людям, но этот случай отлова стал первым в новом году.

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