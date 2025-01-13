Новости регионов: на Кубани строят дорогу к аварийному танкеру

В Краснодарском крае за двое суток проложили более полукилометра временной дороги к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239". До цели осталось пройти около 100 метров. Дорога нужна, чтобы доставлять материалы для ликвидации последствий нового разлива мазута, который произошел 10 января.

В Приморье число пострадавших от действий турфирмы "Скай тревел" достигло 400 человек. Общий ущерб составил 25 миллионов рублей. Руководству компании грозит до 10 лет тюрьмы.

В Омской области в этом году откроют базу для экстремального отдыха. Гостям предложат катания на квадроциклах, полеты на воздушных шарах, а самые смелые смогут прыгнуть с парашютом.

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