Лед не может установиться на озере Байкал из-за сложной погодной обстановки

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На озере Байкал сохраняется сложная погодная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России" в своем телеграм-канале.

По данным пресс-службы, ледяной покров неустойчивый по бухтам и заливам забереги. На севере лед зафиксирован на удалении 5–7 километров, середина Байкал открыта и парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода, со стороны острова Ольхон промежутками лед, все остальное – вода. На юге становление льда в ближайшее время тоже не предвидится.

"Ждем февраля и надеемся на крепкие морозы", – добавляется в сообщении.

Как рассказали в управлении, 12 января в дельте реки Селенги в Республике Бурятия под лед ушел автомобиль. Глубина на месте провала составила 70 сантиметров. Спасатели доставили на берег двоих мужчин, в помощи врачей они не нуждались.

В пресс-службе напомнили, что выход и выезд на лед крайне опасны. Граждан призвали воздержаться от необдуманных действий, а также не подвергать риску собственную жизнь и жизнь близких.

Между тем лед на московских водоемах слишком тонкий, что не позволит вырубить купели для крещенских купаний, пояснил синоптик Анатолий Цыганков. По его словам, сейчас нет льда, который мог бы выдержать вес даже одного человека. Случилось это, считает он, из-за оттепели.