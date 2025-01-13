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13 января, 08:00

Политика

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по Ливану

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по Ливану

Российская армия охватывает с запада и востока Красноармейскую агломерацию в ДНР

Телефонный разговор Трампа с Путиным может состояться в ближайшие дни или недели

Российские военные освободили село Шевченко в ДНР

Появились кадры из освобожденного Курахово в ДНР

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ВСУ потеряли за сутки почти 300 военных на курском направлении

Ближневосточные СМИ сообщают об очередной массированной атаке по Ливану. Самолеты ВВС Израиля нанесли четыре авиаудара на юге республики. Местные жители выкладывают кадры взрывов в социальные сети. Армия Израиля заявила, что нанесла поражение ряду военных объектов движения "Хезболла" вдоль границы Ливана и Сирии.

Митинги против отмены второго тура выборов в Румынии набирают обороты. На улицы Бухареста вышли более 100 тысяч человек. Число протестующих растет. Люди с флагами скандировали антиправительственные лозунги. В целях безопасности полиция заблокировала подступы к резиденции президента страны. Первый тур выборов в Румынии прошел 24 ноября прошлого года, но уже в начале декабря итоги были аннулированы. Мандат действующего президента завершился 21 декабря. Новые выборы в Румынии запланированы на май.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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