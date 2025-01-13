Новости мира: армия Израиля нанесла удары по Ливану

Ближневосточные СМИ сообщают об очередной массированной атаке по Ливану. Самолеты ВВС Израиля нанесли четыре авиаудара на юге республики. Местные жители выкладывают кадры взрывов в социальные сети. Армия Израиля заявила, что нанесла поражение ряду военных объектов движения "Хезболла" вдоль границы Ливана и Сирии.

Митинги против отмены второго тура выборов в Румынии набирают обороты. На улицы Бухареста вышли более 100 тысяч человек. Число протестующих растет. Люди с флагами скандировали антиправительственные лозунги. В целях безопасности полиция заблокировала подступы к резиденции президента страны. Первый тур выборов в Румынии прошел 24 ноября прошлого года, но уже в начале декабря итоги были аннулированы. Мандат действующего президента завершился 21 декабря. Новые выборы в Румынии запланированы на май.

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