Инвесторы в Москве построят девять спортивных объектов в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в 2025 году инвесторы построят девять спортивных объектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, за 2024 год инвесторы построили десять спортобъектов, общая площадь которых превышает 60 тысяч квадратных метров. Так, универсальный культурно-спортивный центр "Чайка" площадью почти 18 тысяч квадратных метров был введен в эксплуатацию в мае.

"В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще девять объектов спорта общей площадью около 77 тысяч квадратных метров. В их числе спортивный комплекс с подземной автостоянкой площадью свыше 14 тысяч квадратных метров в районе Раменки Западного административного округа", – сказал Ефимов.

Столичные девелоперы занимаются возведением новых объектов и реконструкцией существующих, а также строят масштабные спортивные сооружения и районные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, один из таких объектов районного значения ввели в эксплуатацию в апреле.

"Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Панфиловском проспекте в Зеленограде площадью более шести тысяч квадратных метров. В нем разместится тренажерный зал, а также помещения для групповых занятий", – пояснил Овчинский.

Он также добавил, что в 2025 году в Москве планируют построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове.

Между тем по итогам 2024 года социальная инфраструктура Москвы пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Так, новый теннисный клуб открылся на территории Олимпийского комплекса "Лужники", а также был фактически полностью перестроен Универсальный спортивный зал "Дружба". Кроме того, для жителей района Раменки начал работать физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.