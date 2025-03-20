В Москве начался капремонт фасадов жилых домов

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

В Москве стартовал капитальный ремонт фасадов жилых домов, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на вице-мэра Петра Бирюкова.

По словам заммэра, в этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, а самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах. Для каждого типа фасада будет применяться специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.

Кирпичные фасады отремонтируют методом гидрофобизации для защиты от разрушений, связанных с перепадами температур и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов сначала исправляется геометрия панелей, затем межпанельные швы заполняются герметиком, а после фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.

Что касается фасадов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, то для их ремонта используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Эта технология позволяет сохранять фасад в течение не менее 30 лет. Ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, будет проводиться под особым контролем, отмечается в сообщении.

Ранее в правительстве Москвы сообщили, что за последние 10 лет в столице капитально отремонтировали 17 домов с французскими балконами, которые не обладают отдельной площадкой. Вместо нее с наружной стороны фасада перед дверным проемом установлено ограждение. В процессе ремонта специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили внешний вид домов и их декоративные элементы.

Кроме того, за 10 десять лет в Москве отремонтировали свыше 1,3 тысячи домов с проездными арками. Капитальный ремонт прошел в трехэтажном доме в Мещанском районе. Здание с проездной аркой в стиле неоклассики было построено в 1917 году, оно находится по адресу Колокольников переулок, дом 15.