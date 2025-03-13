Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 1,3 тысячи домов с проездными арками отремонтировали в Москве за последние десять лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Капитальный ремонт прошел в трехэтажном доме в Мещанском районе. Здание с проездной аркой в стиле неоклассики было построено в 1917 году. Оно находится по адресу Колокольников переулок, дом 15. Фасад здания украшен межэтажными карнизами, поясами, сандриками, филенками и пилястрами. Оконные проемы оформлены декоративными элементами: наличниками и подоконниками. Завершает композицию здания профилированный карниз.

В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали фасад, крышу, подвальное помещение. Также были заменены некоторые внутренние инженерные системы. При выборе материалов и технологий особое внимание уделялось сохранению архитектурного облика дома, построенного до революции.

Помимо этого, специалисты очистили фасад от загрязнений, провели работы по восстановлению кирпичной кладки, заменили отдельные кирпичные элементы и заполнили специальным составом выветренные швы. Также были заменены отливы и водосточные конструкции, обновлен цоколь, отремонтирована кровля. Деревянные элементы обработали огнезащитным составом.

После завершения работ фасад был окрашен в исторические цвета "китайский чай" и "модерн", а торцевые и дворовые поверхности были оштукатурены. Кроме того, в доме обновили системы водоотведения и водоснабжения.

В 2023 году капитальный ремонт коснулся девятиэтажного дома в районе Хамовники по адресу улица Плющиха, дом 42. Здание было построено в 1973 году по проекту мастерской архитектора Евгения Стамо.

Специалисты проводили ремонт в несколько этапов. Сначала они промыли фасад из кирпичной кладки, после чего обработали места с грибком защитным материалом и провели гидрофобизацию для снижения воздействия влаги на дом. Кроме того, были восстановлены лоджии, входные группы, а на цоколе заменили облицовочный слой из керамогранитной плитки. Также специалисты провели работы по восстановлению отливов и откосов окон и дверей, обновили фасад и кровлю, заменили магистрали отопления.

В текущем году комплекс городского хозяйства планирует провести капремонт в девятиэтажном многоквартирном доме в Гагаринском районе по адресу Ленинский проспект, дом 66. Здание возвели в 1957 году по проекту типовой серии.

Дом обладает сложной формой и образует каре с практически замкнутым двором. Для проезда предусмотрены две арки, которые проходят насквозь. Завершающий элемент карниза состоит из сборных бетонных деталей.

В рамках ремонта планируется провести ремонт фасада, кровли и входных групп. Первым этапом станет очистка внешней поверхности стен. После этого специалисты займутся восстановлением швов и элементов кирпичной кладки и керамических блоков. Затем мастера обработают места со следами воздействия влаги для предотвращения появления плесени и грибка. Кроме того, ремонт коснется арок и карниза.

На последнем этапе специалисты проведут гидрофобизацию фасада и установку стеклопакетов. Также будут обустроены входы в подъезды. В завершение в порядок приведут подъезды и крышу, на которой заменят кровлю и обрешетку, а чердак утеплят минватой.

Ранее в столице отремонтировали 17 домов с французскими балконами. Например, отремонтировали десятиэтажный многоквартирный дом в стиле неоклассики на Люсиновской улице. Он был построен в 1958 году. Центральная и боковые части главного фасада украшены портиками, которые декорированы пилястрами и карнизами.

Помимо очистки, промывки и ремонта, специалисты отреставрировали форму рустованной части фасада и элементы карниза. Здание обработали средством от грибка и водоотталкивающим составом. В конце работ здание было окрашено жемчужно-белым оттенком и цветом "светло-коричневая тыква".