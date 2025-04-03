В Москве отремонтировали свыше 10 тыс домов, построенных по типовым проектам

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве отремонтировали более 10 тысяч домов, которые были построены по типовым проектам. Специалисты приводят в порядок фасады и крыши, производят замену окон в местах общего пользования, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такие дома определяют облик районов города, у различных серий свои портрет, форма и цветовое решение.

К примеру, 16-этажное жилое здание по улице Генерала Тюленева построили в 1981 году по проекту типовой серии П-44. Пластику фасада поддерживают ризалиты, в которых размещены кухонные помещения и места общего пользования.

В 2024 году там отремонтировали фасад, также специалисты применили технологии полимерцементных смесей на армирующих сетках. Работы проходили поэтапно, цветами обновленного фасада стали классический белый и синий варианты арагонита.

Кроме того, в доме отремонтировали балконы, входы в подъезды, а также оштукатурили цоколь.

Еще один пример – дом 127 на проспекте Вернадского, он был возведен в 1978 году по модифицированному проекту типовой серии П-23. Здание украшено декоративными элементами в виде карниза на уровне чердака и фриза над первым этажом.

Там специалисты провели капитальный ремонт с обновлением фасада и кровельного покрытия. После расчистки и промывки наружных стен места намокания обработали антигрибковыми составами, также установили современные двери, привели в порядок отмостку и прочее.

В 2025 году специалисты Фонда капитального ремонта Москвы приведут в порядок здание, расположенное на улице Гамалеи, – пятиэтажный дом построили в 1961 году по проекту типовой серии I-511.

Планируется, что специалисты обновят фасад, крышу и внутренние инженерные системы. Для ремонта разработали индивидуальный проект согласно особенностям здания. На завершающем этапе стены из неокрашенных кирпичных блоков защитят от осадков.

Также там отремонтируют входы в подъезды и балконы, заменят отливы и водосточные трубы, окрасят цоколь и зальют отмостку. На крыше восстановят деревянный каркас и заменят кровельное покрытие.

Ранее комплекс городского хозяйства столицы начал работы в 1,2 тысячи домов по программе капремонта. Для каждого объекта составляется список задач, который учитывает срок эксплуатации инженерных систем и их текущее состояние. В зимнее время проводятся работы, которые не зависят от погодных условий.

В программу капремонта текущего года попали свыше 2,4 тысячи объектов.