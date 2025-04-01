"Газета.ру": почти каждый четвертый россиянин не брал отпуск в 2024 году

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Почти каждый четвертый россиянин (22%) не брал отпуск в 2024 году, в то время как в 2022-м таких было 12%, пишет "Газета.ру", ссылаясь на исследование аналитиков.

Из тех, кто не смог отдохнуть, 12% собирались в отпуск, но их планы сорвались, выяснили аналитики. Еще 10% даже не рассматривали такую возможность.

Исследователи указали на негативное влияние отказа от отпуска на здоровье. Например, 32% респондентов заявили, что испытывают в этом случае опустошенность, а 21% – физическое истощение. Еще 17% опрошенных находятся в стрессе и 14% становятся раздражительными и агрессивными.

"Когда человек постоянно находится в состоянии стресса и перегрузки, его организм работает на износ", – предупредил один из проводивших опрос экспертов Дмитрий Гуров.

По его словам, это чревато снижением иммунитета, что, в свою очередь, делает человека более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Последствиями отказа от отдыха могут стать недостаток сна и нарушение обмена веществ, что затруднит усвоение питательных веществ из пищи, даже если человек питается правильно.

Если нет возможности взять полноценный отпуск, эксперт рекомендует поддерживать организм другими методами, чтобы предотвратить истощение и снижение иммунитета. В частности, это можно сделать с помощью витаминов и дополнительных питательных веществ.

Гуров уточнил, что чрезмерное утомление может в том числе привести к гиповитаминозу – состоянию, при котором организму не хватает витаминов.

Он также обратил внимание на значимость оптимизации образа жизни. В рабочее время необходимо делать регулярные перерывы: вставать из-за компьютера каждые 45–60 минут и делать небольшую разминку. Также важно уделять внимание сну – спать не менее 7–8 часов в сутки, указал Гуров. При этом питание должно быть сбалансированным, богатым фруктами, овощами и необработанными продуктами.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал Санкт-Петербург, Калининград, Карелию, Сочи, Геленджик и Крым лучшими направлениями для отдыха внутри страны летом 2025 года.

При этом он считает, что количество желающих отдохнуть в Анапе будущим летом сократится. В таком случае потоки перераспределятся на Сочи, Геленджик, Крым и частично на Дагестан.