27 марта, 11:00Общество
Задания по информатике с автопроверкой для учеников появились в МЭШ
В "Московской электронной школе" (МЭШ) появились задания по информатике с автопроверкой для учеников 5–11-х классов. Эти материалы учителя могут использовать в качестве домашнего задания.
Благодаря сервису педагог экономит время и видит, с какими темами у детей могут возникнуть сложности. Для выполнения задания школьнику дается три попытки. Такой подход делает процесс обучения увлекательным и разнообразным, отметили в департаменте образования и науки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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