Задания по информатике с автопроверкой для учеников появились в МЭШ

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появились задания по информатике с автопроверкой для учеников 5–11-х классов. Эти материалы учителя могут использовать в качестве домашнего задания.

Благодаря сервису педагог экономит время и видит, с какими темами у детей могут возникнуть сложности. Для выполнения задания школьнику дается три попытки. Такой подход делает процесс обучения увлекательным и разнообразным, отметили в департаменте образования и науки.

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